Володин призвал Киев думать о развитии отношений с Москвой, а не о войне

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - Спикер Госдумы Вячеслав Володин раскритиковал слова президента Украины Владимира Зеленского о пропасти между Россией и Украиной и о возможности войны между странами.

"У нас общие история, культура, вера, нас объединяет русский язык. Поэтому думать надо о дружбе и развитии отношений, а не о войне и пропасти", - написал он в своем телеграме в воскресенье.

По мнению Володина, слова Зеленского свидетельствуют, что "с таким президентом" проблем у жителей Украины будет еще больше - в дополнение к существующим.

"Плохо, когда президент страны, у которой граница с Россией является самой протяженной, где большинство людей знает русский язык и говорит на нем, заявляет о пропасти между народами. Это говорит о том, что он не собирается выстраивать отношения, разделяет один народ, не думает о совместном будущем", - отметил Володин.

Он также считает, что допуская возможность полномасштабной войны, Зеленский демонстрирует непонимание последствий вооруженного конфликта в современном мире.

Ранее Зеленский на форуме в Киеве заявил, что считает возможной полномасштабную войну Украины с Россией и высказал мнение, что украинцы с россиянами стали врагами и между ними "пропасть".