Сухогруз с щебнем сел на мель в Онежском озере

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - Судно, гружённое щебнем, село на мель в Прионежском районе Карелии, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

По данным собеседника агентства, днём 12 сентября сухогруз "Павел Лебедев", гружённый 1900 тоннами щебня, сел на мель кормой в порту Ропручей (Онежское озеро, село Рыбрека). Судно получило пробоину в кормовой части, затоплено машинное отделение.

На борту находились девять членов экипажа, они не пострадали, добавил источник.

По его информации, двигатели сухогруза остановлены, самостоятельно сняться с мели он не может. Судовладелец - ООО "Дельта" (Нижний Новгород) - решает вопрос по обследованию сухогруза, перегрузке и буксировке к месту ремонта.

Инцидент произошёл за пределами судового хода, помех судоходству по Онежскому озеру нет. Разлива топлива не наблюдается.

Комментарием по ситуации из официальных источников "Интерфакс" пока не располагает.