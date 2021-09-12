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Сухогруз с щебнем сел на мель в Онежском озере

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - Судно, гружённое щебнем, село на мель в Прионежском районе Карелии, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

По данным собеседника агентства, днём 12 сентября сухогруз "Павел Лебедев", гружённый 1900 тоннами щебня, сел на мель кормой в порту Ропручей (Онежское озеро, село Рыбрека). Судно получило пробоину в кормовой части, затоплено машинное отделение.

На борту находились девять членов экипажа, они не пострадали, добавил источник.

По его информации, двигатели сухогруза остановлены, самостоятельно сняться с мели он не может. Судовладелец - ООО "Дельта" (Нижний Новгород) - решает вопрос по обследованию сухогруза, перегрузке и буксировке к месту ремонта.

Инцидент произошёл за пределами судового хода, помех судоходству по Онежскому озеру нет. Разлива топлива не наблюдается.

Комментарием по ситуации из официальных источников "Интерфакс" пока не располагает.

Карелия Онежское озеро

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