Горняк погиб в шахте на Камчатке

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - Следователи начали проверку обстоятельств гибели работника одного из горнорудных предприятий Камчатского края, сообщает в понедельник Следственное управление СКР по региону.

Трагедия произошла 10 сентября.

"По предварительным данным, в ходе проведения работ по креплению горной выработки зумпфа в разведывательной штольне произошел локальный вывал двух кусков горной массы, одним из которых был травмирован 44-летний работник предприятия", - говорится в сообщении.

Мужчина умер на месте.

"По итогам проверки органом следствия будет принято процессуальное решение", - сказано в сообщении. Прокуратура Камчатского края со своей стороны в понедельник сообщает, что трагедия произошла на Асачинском месторождении в Елизовском районе.

"Прокуратура проверит исполнение законодательства об охране труда на предприятии, к проверке будут привлечены специалисты контролирующих органов", - сказано в сообщении надзорного ведомства.

В свою очередь, официальный представитель предприятия АО "ТСГ Асача" (ранее "Тревожное Зарево") сообщил "Интерфаксу", что проходчику, оказавшемуся в периметре обрушения, незамедлительно оказали медицинскую помощь, однако полученные травмы были несовместимы с жизнью.

"Компания окажет семье погибшего горняка необходимую помощь", - подчеркнул представитель компании.

Асачинское золоторудное месторождение расположено в 160 км от Петропавловска-Камчатского - в Елизовском районе. Лицензиями на право пользования недрами месторождения обладает компания АО "ТСГ Асача", которая занимается добычей золото-серебряной руды. Этот рудник является одним из основных золотых месторождений в Южно-Камчатском районе.