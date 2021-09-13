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Военные летчики на Камчатке отработали нанесение ударов по подлодке условного противника

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - Экипажи противолодочных самолетов Ил-38 Тихоокеанского флота (ТОФ) выполнили на Камчатке бомбометание по подлодке условного противника в ходе летно-тактического учения (ЛТУ), сообщает в понедельник пресс-служба ТОФ.

"В ходе выполнения задач над акваторией Авачинского залива на первом этапе учения в сопровождении истребителей МиГ-31 летчики осуществили комплексное применение радиолокационных и гидроакустических средств обнаружения с постановкой буев, приему и анализу информации", - говорится в сообщении. На втором этапе ЛТУ экипажи трех самолетов Ил-38 поочередно выполнили бомбометание по условной цели, имитирующей субмарину условного противника.

"Учебно-боевые задачи были успешно выполнены всеми экипажами противолодочных самолетов Ил-38", - подчеркивает пресс-служба.

Всего в летно-тактическом учении на полуострове задействовано более 20 самолетов и вертолетов.

Камчатка ТОФ

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