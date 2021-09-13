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Больше 30 человек эвакуировали из творческого центра во время пожара в Приморье

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - Детский центр творческого развития и гуманитарного образования загорелся в городе Артем в Приморском крае - из здания эвакуировали 35 человек, сообщает в понедельник пресс-служба регионального управления МЧС.

Сообщение о пожаре в административном здании по адресу Кирова, 21, поступило пожарным в 12.42. Они были на месте уже спустя две минуты. Как выяснилось, в одном из помещений двухэтажного здания загорелась мебель.

"Благодаря оперативным действиям сотрудников учреждения были незамедлительно эвакуированы 35 человек. Дежурным караулом был обеспечен контроль проведения эвакуации людей", - говорится в сообщении.

В 12:50 пожар локализовали, а в 13:10 уже полностью потушили. Огонь уничтожил 3 кв. м. помещения. Никто из находившихся в здании не пострадал. Всего в тушении принимали участие 11 пожарных, они использовали 3 единицы техники.

Приморский край Артем

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