В РФ создан первый Центр правовой помощи в цифровой среде

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - В России создан первый Центр правовой помощи гражданам в цифровой среде, эксперты которого будут бесплатно помогать гражданам в судах в случае незаконного использования персональных данных. Об этом сообщили в пресс-службе Главного радиочастотного центра, который подведомственен Роскомнадзору.

"Эксперты Центра начнут рассматривать обращения граждан уже в этом году. Они будут заниматься юридическом консультированием, подготовкой жалоб в различные органы, формированием искового заявления, представлением потерпевшего в суде и др.",- говорится в сообщении. В том числе специалисты будут защищать право на неприкосновенность частной жизни, чести, достоинства и деловой репутации гражданина в цифровой среде

Услуги центра будут бесплатными.

Центр создается как самостоятельное структурное подразделение ГРЧЦ. Его возглавит первый заместитель гендиректора ГРЧЦ Людмила Куровская.