СК расследует гибель новосибирского скульптора Самарина

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - В Новосибирске возбуждено уголовное дело по факту гибели мужчины 1988 года рождения в одной из гостиниц города.

Как уточнили в СК, погибшего нашли сотрудники отеля днем 10 сентября. У него на шее была колото-резаная рана.

Психолог Анастасия Самарина написала в соцсетях, что погиб ее брат, скульптор Игорь Самарин, преподаватель ландшафтной архитектуры в Новосибирском государственном аграрном университете, создатель нескольких городских памятников.