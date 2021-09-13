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IT-структура ФСБ предупредила об опасной уязвимости "нулевого дня" в ПО Microsoft

Эта уязвимость может повлечь массовое заражение компьютерными вирусами

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - Национальный координационный центр по компьютерным инцидентам (НКЦКИ), созданный по указу руководства ФСБ, предупреждает пользователей Microsoft о наличии уязвимости, которая может повлечь заражение вредоносными программами.

НКЦКИ "уведомляет о наличии опасной уязвимости "нулевого дня" CVE-2021-40444 в Microsoft MSHTML, которую активно используют злоумышленники при внедрении различного вредоносного программного обеспечения (ВПО) в ходе проведения целевых компьютерных атак", говорится в сообщении Центра.

Уязвимость затрагивает Microsoft Windows версий 7, 8.1, 10 и Microsoft Windows Server версий 2008, 2012, 2016, 2019, 2022.

"НКЦКИ отмечает, что с учетом повышенного интереса злоумышленников к указанной уязвимости и отсутствия официальных исправлений от компании Microsoft создаются предпосылки для массового заражения пользователей различным ВПО. В настоящее время имеются факты о доставке таким образом ВПО Cobalt Strike (вредоносная программа, использовавшаяся, в частности, для серии атак на российские банки в 2016 году)", - говорится в сообщении.

НКЦКИ ФСБ Microsoft

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