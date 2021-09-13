Comic Con Russia перенесли на год из-за COVID-19

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - Фестиваль комиксов и поп-культуры Comic Con Russia, намеченный на октябрь, перенесен на 2022 год из-за пандемии коронавируса, сообщили организаторы.

"Текущая ситуация и прогнозы об ухудшении в конце сентября, а также новые штаммы не оставляют выхода. Провести Comic Con Russia в этом году будет неправильно и небезопасно для участников и гостей. А это для нас самое важное. Поэтому мы ждем и готовимся ко встрече в 2022 году, точные даты сообщим позднее", - говорится в сообщении организаторов, размещенном на сайте.

Как отметили организаторы, они до последнего момента надеялись на то, что фестиваль состоится после двухлетнего перерыва, и готовили программу. Все билеты, приобретенные на фестиваль, будут действительны.