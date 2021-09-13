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"Алмаз-Антей" совместно с Турцией будет создавать линии по сортировке вторсырья

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - Концерн ВКО "Алмаз-Антей" реализует с Турцией совместный экологический проект, сообщил заместитель генерального директора концерна по производственно-технологической политике Александр Ведров.

"Яркий пример: буквально недавно, можно сказать "вчера", стартовал наш совместный с турецкой стороной проект - создание автоматических линий по сортировке вторсырья", - сказал Ведров в интервью "Интерфаксу" в понедельник.

Он отметил, что партнеры из Турции запатентовали эту технологию, в их стране она уже работает. "Обратились к нам на "МАКСе", и уже сейчас создание нашего совместного предприятия находится на завершающем этапе", - сообщил собеседник агентства.

По словам Ведрова, концерн ВКО "Алмаз-Антей" на сто процентов открыт для создания совместных предприятий с любыми частными организациями, с физическими лицами, иностранными компаниями. "Идеи потенциальных компаньонов - наша реализация, итог - взаимовыгодное индустриальное партнерство. Мы открыты для взаимодействия со всеми. Главное - чтобы наш будущий партнер обладал чем-то осязаемым: патент, конструкторская документация, "ноу-хау" и так далее", - сказал он.

При этом Ведров отметил, что каждый будущий проект обязательно оценивается по параметрам цена/качество, рынок, конкурентная среда, окупаемость. "Проводим маркетинговые исследования. Если видим перспективу - входим в проект технологически, административно и финансово", - подчеркнул он.

Алмаз-Антей Турция

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