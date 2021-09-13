Патриарх отметил особую роль "Газпрома" в возрождении духовности

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - Патриарх Московский и всея Руси Кирилл отметил огромную роль "Газпрома" и российской энергетики в целом в духовном возрождении России после упадка 1990-х годов. Он сказал это после малого освящения архиерейского подворья храма Святой Троицы на Октябрьской набережной в Петербурге.

На службе присутствовал предправления "Газпрома" Алексей Миллер, который участвовал в восстановлении храма.

Предстоятель РПЦ наградил Миллера и гендиректора "Газпром инвеста" Вячеслава Тюрина патриаршими грамотами, поблагодарив за все, что они сделали "для Отечества и развития нашей экономики".

"Духовное возрождение, конечно, стало одной из побед, которые одержал тогда (в 90-е годы) наш народ, преодолевая трудности бытия и входя в новые условия жизни нашего Отечества. И, конечно, в этом движении вперед, в развитии экономики, сыграл огромную, может быть решающую, роль "Газпром", газовая индустрия, энергетика наша. Если бы, может быть, не было этого первичного капитала, богом заложенного в наших недрах, по промыслу божественному, то, наверное, откуда было бы взяться материальным ценностям, которые были необходимы для поддержания экономики, вооруженных сил, безопасности, обеспечения определенного уровня жизни людей", - сказал патриарх.

"Глубоко убежден в том, что возрождение России сопровождалось возрождением веры (...) И в этом процессе очень большую роль сыграл "Газпром" и играет до сих пор, и вообще энергетика", - добавил он.

Пятиглавый собор в честь Святой Живоначальной Троицы был построен в 1868 году на земле киновии Александро-Невской лавры по проекту епархиального архитектора Григория Карпова.

После революции киновия была закрыта, собор действовал как приходской храм. В 1937 году его закрыли и в нем разместили мастерские Промкомбината Володарского района. В 1938 году была взорвана его колокольня и снесены все купола. Храм вернули РПЦ в 2001 году, он был в аварийном состоянии. Его отреставрировали к осени 2020 года. С 2018 года в храме действует архиерейское подворье Санкт-Петербургской епархии.