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Москва пока не готова возобновить регулярное авиасообщение с Кабулом

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - Москва пока не готова возобновить регулярное авиасообщение с Кабулом, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с ситуацией.

"Решение о подготовке регулярных гражданских рейсов с Кабулом и предоставлении под них слотов в расписании российским авиаперевозчиком пока не принято. Говорить о начале выполнения полетов гражданских рейсов туда на регулярной основе пока преждевременно", - сказал источник.

По его словам, решение о начале полетов в Афганистан будет зависеть от ряда факторов, включая эпидемиологическую обстановку.

"Гражданское авиасообщение на регулярной основе требует соответствующего решения оперативного штаба по борьбе с коронавирусом. Кроме того, в пункте назначения должна быть создана необходимая аэропортовая инфраструктура, обеспечено сопровождение рейсов авиадиспетчерами в соответствии с международными стандартами безопасности гражданской авиации. Должны быть также сформулированы прозрачные условия пересечения государственной границы пассажирами из обеих стран", - сказал собеседник агентства.

Ранее ряд СМИ сообщил, что в Кабуле намерены возобновить авиасообщение с Москвой и Анкарой.

Кабул Афганистан

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