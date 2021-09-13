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Роскомнадзор заблокировал сайт Ходорковского о кандидатах в Госдуму

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - Роскомнадзор по требованию Генпрокуратуры заблокировал в России сайт проекта Михаила Ходорковского "Дума VIII созыва" о кандидатах в нижнюю палату парламента на сентябрьских выборах.

Согласно реестру запрещенной в РФ информации, решение об ограничении доступа к сайту было принято Генпрокуратурой 10 сентября, в реестр адрес внесен 13 сентября.

Решение было вынесено на основании статьи 15.3 закона "Об информации", определяющей порядок ограничения доступа к информации, распространяемой с нарушением закона.

"Интерфакс" обратился за комментарием в пресс-службу Роскомнадзора.

5 августа Роскомнадзор заблокировал в РФ сайты "Открытых медиа", "МБХ Медиа" и "Правозащиты Открытки" по требованию Генпрокуратуры РФ, так как надзорное ведомство считает их связанными с признанными в РФ нежелательными организациями экс-главы "ЮКОСа" Михаила Ходорковского. После этого проекты заявили о своём закрытии. Также был заблокирован сайт учрежденной им журналистской премии "Профессия - журналист".

Роскомнадзор Михаил Ходорковский Госдума РФ

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