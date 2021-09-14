Крупный пожар произошел на автосервисе в Красноярске

Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - Строение автосервиса загорелось в Железнодорожном районе Красноярка, есть угроза распространения огня на соседние здания, сообщает пресс-служба главного управления МЧС по краю.

По данным ведомства, пожар произошел утром 14 сентября в кровле бокса авторазборки на улице Дорожная, 16а. Пожарные выехали на место происшествия.

Сообщение о пожаре поступило в 08:34 (04:34 мск). Первое пожарно-спасательное подразделение вскрыло ворота бензорезом. Требовалось отключение электроэнергии. В результате пожара горит склад изнутри на площади 1 тыс. 200 кв. м, произошло обрушение конструкций кровли. На месте работают 31 человек личного состава и 11 единиц техники.

По данным МЧС по краю, пострадавших нет.

В одноэтажном здании находятся автосервисы, магазины запчастей, компании по продаже ритуальных услуг и проведению квестов.