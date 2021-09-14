Прокуратура проверит самарскую школу после сообщений о пауках в супе

Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - Проверка организована после жалоб на качество питания в столовой школы №116 в Самаре. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры по Самарской области.

"По информации о ненадлежащем качестве питания в МБОУ школа №116 прокуратурой Железнодорожного района Самары проводится проверка. К проверке привлечены специалисты Роспотребнадзора", - говорится в сообщении.

Отмечается, что будет решен вопрос о принятии мер реагирования, также будет дана оценка действиям должностных лиц, ответственных за организацию питания в учебном заведении.

Ранее в социальных сетях распространилось сообщение о том, что ученики четвертого класса самарской школы №116 обнаружили в супе пауков во время обеда в столовой.