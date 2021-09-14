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В Новосибирске подтвердили активность вещества из корня солодки против COVID

Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - Молекулы глицирризиновой кислоты, получаемой из корня солодки, подтвердили свою противовирусную активность, в том числе против SARS-CoV-2. Об этом сообщил заведующий лабораторией магнитных явлений Института химической кинетики и горения имени Воеводского (ИХКГ, Новосибирск) Николай Поляков журналистам во вторник.

"Сейчас мы ведем работу с пептидами, выделенными из белка коронавируса, и считаем, что противовирусная активность глицирризиновой кислоты может быть связана с ее влиянием на клеточные мембраны, в частности, на слияние мембраны вируса с мембраной клетки-хозяина, а также на проникновение белков, находящихся на поверхности вируса, в клетку-хозяина. Она препятствует слиянию", - сказал Поляков, отвечая на вопрос "Интерфакса".

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Он отметил, что исследование продолжается, ученые намерены полностью раскрыть молекулярный механизм явления.

Поляков напомнил, что несколько лет назад ученые ИХКГ разработали нанокапсулы, позволяющие доставлять труднорастворимые лекарства в организм, в котором глицирризиновая кислота выступала средством доставки активного вещества.

"Оказалось, что помимо ее способности усиливать действие других лекарственных препаратов, она обладает собственной противовирусной активностью", - сказал он.

Как сообщалось, нанокапсулы разрабатывались для того, чтобы доставить в клетку, в первую очередь, малорастворимые молекулы. Таким образом было исследовано около 20 лекарственных препаратов разных классов: средства против аритмии, гипотензивные, статины, снижающие холестерин и т.д.

Новосибирск коронавирус

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