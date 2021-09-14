В Новосибирске подтвердили активность вещества из корня солодки против COVID

Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - Молекулы глицирризиновой кислоты, получаемой из корня солодки, подтвердили свою противовирусную активность, в том числе против SARS-CoV-2. Об этом сообщил заведующий лабораторией магнитных явлений Института химической кинетики и горения имени Воеводского (ИХКГ, Новосибирск) Николай Поляков журналистам во вторник.

"Сейчас мы ведем работу с пептидами, выделенными из белка коронавируса, и считаем, что противовирусная активность глицирризиновой кислоты может быть связана с ее влиянием на клеточные мембраны, в частности, на слияние мембраны вируса с мембраной клетки-хозяина, а также на проникновение белков, находящихся на поверхности вируса, в клетку-хозяина. Она препятствует слиянию", - сказал Поляков, отвечая на вопрос "Интерфакса".

Он отметил, что исследование продолжается, ученые намерены полностью раскрыть молекулярный механизм явления.

Поляков напомнил, что несколько лет назад ученые ИХКГ разработали нанокапсулы, позволяющие доставлять труднорастворимые лекарства в организм, в котором глицирризиновая кислота выступала средством доставки активного вещества.

"Оказалось, что помимо ее способности усиливать действие других лекарственных препаратов, она обладает собственной противовирусной активностью", - сказал он.

Как сообщалось, нанокапсулы разрабатывались для того, чтобы доставить в клетку, в первую очередь, малорастворимые молекулы. Таким образом было исследовано около 20 лекарственных препаратов разных классов: средства против аритмии, гипотензивные, статины, снижающие холестерин и т.д.