Ученые обнаружили активность экстракта однолетней полыни против COVID-19

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - Международная группа ученых, связанных с учреждениями в Дании, Германии и Гонконге, обнаружила, что некоторые экстракты из растения artemisia annua (однолетняя полынь) активны против вируса SARS-CoV-2, сообщил портал Medical Xpress.

Группа протестировала три экстракта полыни на предмет того, как они справлялись с вирусом SARS-CoV-2 в легочной ткани человека.

Однолетняя полынь используются для лечения малярии, и наиболее распространенными видами лечения являются препараты на основе артемизинина, его производные артесунат и артеметер имеют доказанную безопасность.

Ученые заразили человеческие ткани вирусом SARS-CoV-2 в чашках Петри, затем добавили артемизинин или его производные.

Было установлено, что все три тест-терапии проявляли активность против вируса и подавляли инфекцию, однако артесунат является наиболее эффективным, за ним следует артеметер, а затем - артемизинин.

Как говорится в сообщении, "команда планирует продолжить свои усилия, проведя клинические испытания".