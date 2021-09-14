Пассажирский самолет вернулся в Екатеринбург из-за отказа двигателя

Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - Самолет, выполнявший рейс из Екатеринбурга в Ростов-на-Дону, во вторник вернулся в аэропорт вылета из-за технической неисправности, сообщает пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры.

"14 сентября в 15:31 воздушное судно авиакомпании Nord Star, вылетевшее из аэропорта "Кольцово", вернулось (...) по причине технической неисправности - отказ левого двигателя", - говорится в сообщении.

Отмечается, что посадка прошла в штатном режиме, воздушное судно повреждений не получило. На борту лайнера находилось 103 пассажира, в том числе трое детей и шесть членов экипажа.

Свердловская транспортная прокуратура проверит соблюдение законодательства о безопасности полетов.

В свою очередь пресс-служба аэропорта "Кольцово" сообщила, что самолет вернулся вскоре после вылета, с пассажирами работают представители авиаперевозчика.