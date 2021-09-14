Жителей Екатеринбурга оставили без света лесорубы

Фото: Денис Кожевников/ТАСС

Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - Во вторник в Екатеринбурге произошли массовые отключения электричества из-за того, что в охранной зоне ЛЭП велась несанкционированная вырубка леса и лесорубы повредили кабель, заявили в пресс-службе "МРСК Урала".

"Для установления виновников инцидента, которые скрылись с места происшествия, энергетики привлекут правоохранительные органы", - говорится в пресс-релизе.

Была повреждена кабельно-воздушная линия электропередачи 110 кВ "Петрищевская-Ясная, II цепь", уточнили в компании. Электрики уже восстанавливают линию. Ущерб от случившегося компания подсчитает позднее.

В городском главке МВД сообщили, что уже получили жалобу от энергетиков и начали проверку.

В городе свет отключился в Центральном и Юго-Западном районах около 11:14 (9:14 по Москве). Час спустя энергоснабжение было восстановлено. По данным регионального Минэнерго, без электричества оказались 27 600 человек и 85 учреждений социальной сферы.

После этого Роспотребнадзор объявил о внеплановых проверках заведений торговли, детских садов и медучреждений, чтобы выяснить условия хранения продуктов питания и вакцин.