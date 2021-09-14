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Путин ушел на самоизоляцию не из-за встречи с Асадом

Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отрицательно ответил на вопрос, не был ли президент Сирии Башар Асад, с которым Владимир Путин встречался в понедельник в первой половине дня, тем лицом, после общения с которым глава государства сообщил о намерении уйти на самоизоляцию.

"Нет", - заявил Песков "Интерфаксу", отвечая на вопрос, не стала ли встреча с Асадом причиной такого решения президента РФ.

Ранее пресс-секретарь президента сообщил журналистам о том, что Путин встречался со своим сирийским коллегой в Москве в начале понедельника, еще до того, как глава российского государства упомянул о возможности своего ухода на самоизоляцию из-за выявленных в его окружении случаев заражения коронавирусом.

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Кадры встречи Путина и Асада пресс-служба президента распространила во вторник утром. Как пояснил Песков, эта встреча не анонсировалась из соображений безопасности и "информация была предоставлена СМИ уже после возвращения президента из Москвы домой".

После переговоров с Асадом президент в понедельник вживую пообщался с российскими паралимпийцами, а затем посетил Нижегородскую область, где наблюдал за учениями "Запад - 2021".

На вопрос, почему президент продолжал очные мероприятия в понедельник, Песков пояснил, что "на тот момент еще продолжались исследования врачей". "По мере того как врачи завершили свои исследования, свои процедуры и было принято решение в соответствии с рекомендациями специалистов", - сказал пресс-секретарь президента.

Встреча Путина с паралимпийцами состоялась в понедельник днем, и именно тогда президент сказал, что в его окружении "возникают проблемы с ковидом". "Я думаю, мне самому на карантин придется, у нас очень много людей болеет", - пояснил тогда Путин.

Во вторник Путин провел телефонный разговор с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном и пояснил, что в связи с выявленными случаями коронавируса в его окружении, он должен течение определенного времени соблюдать режим самоизоляции. В связи с этим Путин проинформировал таджикистанского коллегу о том, что примет участие в запланированных на этой неделе в Душанбе саммитах ШОС и ОДКБ в режимах видео-конференц-связи.

Владимир Путин Дмитрий Песков Башар Асад

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