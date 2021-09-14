Центр "Насилию.нет" и его руководителя оштрафовали еще на 400 тысяч рублей

Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - В Москве Перовский суд оштрафовал центр "Насилию.нет" (признан в России НКО-иноагентом) на 300 тысяч рублей, а его руководителя Анну Ривину - на 100 тысяч рублей за нарушение требований законов об иноагентах, сообщил представляющий их юрист международной правозащитной группы "Агора" Кирилл Коротеев.

Он уточнил, что поводом для штрафов стало отсутствие маркировки иноагента на сайте "Утопия". В центре "Насилию.нет" настаивают, что сейчас никак юридически не связаны с этим сайтом.

В отношении центра был составлен протокол о деятельности НКО, выполняющей функции иностранного агента и не включенной в соответствующий реестр (ч. 1 ст. 19.34 КоАП), на Ривину - о производство материалов НКО-иноагентом без указания статуса организации (ч. 2 ст. 19.34 КоАП РФ).

По словам Коротеева, штрафы будут обжалованы.

Центр "Насилию.нет", который помогает жертвам домашнего насилия, был внесен в реестр иноагентов 29 декабря 2020 года. Организацию и ее руководителя уже штрафовали за нарушения требований законодательства об иноагентах.