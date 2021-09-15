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S7 вслед за "Победой" объявила распродажу билетов

S7 вслед за "Победой" объявила распродажу билетов
Фото: Марина Лысцева/ТАСС

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - Авиакомпания S7 объявила распродажу билетов на рейсы в города России, Европы и Ближнего Востока.

Приобрести билеты со скидкой до 50% можно с 15 по 17 сентября, говорится в сообщении компании. Спецтарифы будут доступны на большинстве собственных рейсах S7, которые запланированы с 20 сентября из Москвы, Новосибирска, Иркутска.

Среди международных направлений, которые участвуют в программе, - Бургас (Болгария), Фуджейра и Рас-эль-Хайма (ОАЭ), Хургада и Шарм-эль-Шейх (Египет).

Накануне распродажу билетов объявила еще одна из пяти крупнейших авиакомпаний РФ - низкобюджетная "Победа" (входит в группу "Аэрофлот"). Ее акция распространяется только на внутрироссийские рейсы до конца зимнего расписания (конец октября), билеты со скидкой доступны до 19 сентября.

"В среднем скидка на билеты в рамках распродажи составила 30%, помимо этого в продажу добавлено более 100 тыс. билетов по минимальным тарифам - 999-1999 руб. с учетом всех аэропортовых сборов", - сообщила "Интерфаксу" представитель "Победы".

В начале августа распродажу объявлял и "Аэрофлот". Его акция действовала на прямые рейсы между Москвой/Санкт-Петербургом/Красноярском и другими российскими городами. Максимальная скидка составляла 50%.

Из-за пандемии коронавируса и ограничений на полеты авиация оказалась одной из наиболее пострадавших отраслей. Для привлечения пассажиров перевозчики стали активно предлагать более выгодные тарифные условия.

S7 Победа Аэрофлот

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