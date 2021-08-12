"Аэрофлот" начал распродажу билетов на рейсы по России со скидкой до 50%

Москва. 12 августа. INTERFAX.RU -"Аэрофлот" объявил распродажу билетов на рейсы по российским направлениям со скидкой до 50%.

Действие акции распространяется на прямые рейсы между Москвой/Санкт-Петербургом/Красноярском и другими российскими городами. Также тарифы комбинируются для транзитных перевозок между российскими пунктами через Москву/Санкт-Петербург/Красноярск.

В акции участвуют тарифы экономического класса с багажом ("Оптимум") и без багажа ("Лайт").

Полет необходимо совершить в период с 13 сентября по 25 декабря 2021 года на собственных рейсах "Аэрофлота" и рейсах авиакомпаний "Россия" и "Аврора", выполняемых под кодом SU.

Из-за пандемии коронавируса и ограничений на полеты авиация оказалась одной из наиболее пострадавших отраслей. Для привлечения пассажиров перевозчики стали предлагать более выгодные тарифные условия.