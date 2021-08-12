Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 10:14Заразились
на 12.08В России 6 534 791+21 932В мире 204 729 264+706 957

"Аэрофлот" начал распродажу билетов на рейсы по России со скидкой до 50%

Москва. 12 августа. INTERFAX.RU -"Аэрофлот" объявил распродажу билетов на рейсы по российским направлениям со скидкой до 50%.

Действие акции распространяется на прямые рейсы между Москвой/Санкт-Петербургом/Красноярском и другими российскими городами. Также тарифы комбинируются для транзитных перевозок между российскими пунктами через Москву/Санкт-Петербург/Красноярск.

В акции участвуют тарифы экономического класса с багажом ("Оптимум") и без багажа ("Лайт").

Полет необходимо совершить в период с 13 сентября по 25 декабря 2021 года на собственных рейсах "Аэрофлота" и рейсах авиакомпаний "Россия" и "Аврора", выполняемых под кодом SU.

Из-за пандемии коронавируса и ограничений на полеты авиация оказалась одной из наиболее пострадавших отраслей. Для привлечения пассажиров перевозчики стали предлагать более выгодные тарифные условия.

Аэрофлот Москва Петерург Красноярск Аврора коронавирус

Новости

Разбившийся Ми-8 обнаружили на дне озера на глубине 137 метров

Полиция Петербурга нашла больше ста нелегалов на Софийской овощебазе

На иркутского предпринимателя завели 12 дел о контрабанде леса в Китай

В России обновлен максимум по числу умерших от COVID-19 за сутки

В России обновлен максимум по числу умерших от COVID-19 за сутки

Спасшийся в крушении Ми-8 сказал, что не успел отстегнуть ремни ребенку

Спасшийся в крушении Ми-8 сказал, что не успел отстегнуть ремни ребенку

Дежурных истринского ОВС обвинили в отключении камер перед побегом арестантов

"Газпром нефть" построила первый в России СПГ-бункеровщик

Спасенные после крушения Ми-8 сами выплыли с глубины 9 метров

Спасенные после крушения Ми-8 сами выплыли с глубины 9 метров

Шойгу дал старт реконструкции БАМа

Что случилось этой ночью: четверг, 12 августа

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');