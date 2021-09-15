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30 лет назад: хроника последних дней СССР

Сочи не смог привлечь 358 млн руб. на покрытие дефицита бюджета

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - Администрация города Сочи признала несостоявшимся аукцион по привлечению невозобновляемой кредитной линии с лимитом 358,08 млн рублей для финансирования дефицита бюджета и погашения долговых обязательств.

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Согласно данным системы анализа закупок "Интерфакс-Маркер", на участие в нем не было подано ни одной заявки.

Как сообщалось, цена контракта не должна была превышать 80,5 млн рублей, что соответствует ставке 7,5% годовых. Кредитные средства привлекались сроком на 1095 дней.

В прошлом году муниципалитет привлек на те же цели кредитную линию Сбербанка с лимитом 680 млн рублей.

Доходы и расходы бюджета Сочи на 2021 год утверждены в объеме 12,8 млрд рублей. Верхний предел внутреннего муниципального долга на 1 января 2021 года - 1,9 млрд рублей.

Сочи

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