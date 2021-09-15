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Парки и скверы открыли в Петербурге после двухдневного разгула стихии

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - Сады, парки и скверы открылись в Петербурге после прекращения штормового ветра, сообщили в городском комитете по благоустройству.

"Для прогулок вновь открыты Таврический, Овсянниковский, Лопухинский, Никольский, Юсуповский, Екатерининский, Благовещенский, Румянцевский, Шкиперский сады, сады Сан-Галли и Веры Слуцкой, сквер Галины Старовойтовой", - говорится в сообщении.

Зеленые территории закрылись в понедельник после прихода в регион циклона "Кийан", который принес сильный ветер (до 24 метров в секунду) и ливни.

В комитете по благоустройству напомнили, что штормовой ветер в Петербурге повалил более 60 деревьев, в том числе ясень, который рухнул на припаркованные машины и перегородил улицу на Василевском острове. Больше всего деревьев пострадало в Приморском и Петродворцовом районах.

В понедельник вода подтопила Московский вокзал, из-за чего пришлось на время закрывать выход со станции метро "Площадь Восстания". Во вторник утром поднялась вода в Неве, уровень на гидропосту "Горный институт" достиг отметки 135 см. Наводнение регистрируется при значениях, превышающих 160 см. Дамбу закрывать не стали. К полудню вода стала уходить.

В соцсетях жители сообщали об упавших дорожных знаках и как минимум трех наклонившихся от ветра светофорах - у Исаакиевского собора, на перекрёстке Маршала Жукова и Маршала Казакова, на Ленинском проспекте. На юго-западе города на Петергофском шоссе с лоджии дома слетело стекло и повредило три припаркованных автомобиля.

В среду в Петербурге наблюдается умеренный ветер. По прогнозу ФГБУ "Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды", в четверг будет облачно с прояснениями. Ночью без существенных осадков, днем местами небольшой дождь. Ветер северный, северо-восточный от слабого до умеренного. Температура ночью составит 4-6 градусов, в окрестностях местами до 2 градусов, днем 10-12 градусов.

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