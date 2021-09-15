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Зюзинские следователи расследуют отравление мальчика в Анталье

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - В Москве возбуждено уголовное дело по факту смерти в Турции четырехлетнего москвича, предположительно, от отравления. Дело о причинении смерти по неосторожности (ч. 1 ст. 109 УК) расследуют сотрудники Зюзинского межрайонного следственного отдела, сообщили в пресс-службе столичного управления СК.

Предварительно установлено, что мальчика 9 сентября доставили в больницу в Анталье с симптомами отравления, которые у него проявлялись в течение нескольких предшествующих дней. 10 сентября он умер. В Турции он находился с родителями.

Уголовное дело возбудили по заявлению близкого родственника этой семьи, который живет в Москве.

Следователи собираются допросить родителей ребенка, когда вернутся в Россию, назначить судебные экспертизы и затребовать документы о лечении мальчика в Турции.

Москва СКР Анталья

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