Роспотребнадзор запросил у Турции официальные данные об отравлениях в отеле Аланьи

Москва. 8 августа. INTERFAX.RU - Роспотребнадзор запросил у Минздрава Турции данные о результатах расследования и оценку риска возможного ухудшения эпидемиологической ситуации после сообщений о массовом отравлении туристов в отеле в Аланье, сообщили журналистам в ведомстве.

"Роспотребнадзор направил официальный запрос в Министерство здравоохранения Турции в рамках действующего меморандума о сотрудничестве по борьбе с инфекциями и охране здоровья туристов с просьбой предоставить официальные данные о результатах расследования и оценку риска возможного ухудшения эпидемиологической ситуации", - сообщили в пресс-службе ведомства.

Запрос направлен после появившейся в СМИ информации о том, что российские туристы с симптомами пищевого отравления пожаловались на отель Club Hotel Anjeliq 5* в Аланье.

Кроме того, Роспотребнадзор также запросил дополнительную информацию по данному вопросу у турецких коллег по каналам, установленным международными медико-санитарными правилами ВОЗ. Официальный запрос на предоставление информации также направлен в Ассоциацию туроператоров (АТОР).

В СМИ появилась информация о том, что десятки российских туристов пожаловались на пищевое отравление в отеле Club Hotel Anjeliq 5 в Аланье. Предварительно, первые заболевшие появились еще в июле.

