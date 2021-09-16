Первый за 17 лет случай столбняка выявили в Свердловской области у непривитого ребенка

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - Пятилетний ребенок в Свердловской области заразился столбняком, его родители ранее отказались от проведения вакцинации против заболевания. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.

"В Свердловской области зарегистрирован первый за последние 17 лет случай столбняка. Ребенок был не привит, так как родители отказались от проведения вакцинации по идеологическим соображениям. Заболевший находился на лечении в стационаре несколько месяцев, в том числе в отделении интенсивной терапии на аппарате ИВЛ, в медикаментозной коме", - говорится в сообщении.

Ребенок получил ссадины летом 2021 года, упав с велосипеда.

"Родители за медицинской помощью не обратились и тем самым отсрочили проведение экстренной профилактики против столбняка почти на две недели. Последствиями перенесенного столбняка стали серьезные неврологические нарушения", - уточняют специалисты.

Отсутствие случаев заболевания в регионе до этого момента эксперты связывают с высоким уровнем охвата вакцинацией детей и проведением ревакцинации у взрослых.

Возбудитель заболевания может попасть в организм из почвы и внешней среды через повреждения кожи и слизистых оболочек, он обуславливает поражение центральной нервной системы. От человека к человеку столбняк не передается.

"Чаще других причинами возникновения заболеваний являются бытовые травмы, по поводу которых больные за медицинской помощью или не обращались, или обращались несвоевременно, когда назначенные мероприятия по экстренной профилактике не могли предотвратить развитие заболевания", - сообщают специалисты.

Чаще всего у больных симптомы проявлялись внезапно, они были связаны со спазмами и затруднением открывания рта. Затем процесс переходил на другие мышцы, в частности спины и живота, и приводил к скованности туловища и конечностей.

"При заболевании столбняком высок риск летального исхода. Симптомы заболевания после инфицирования во время травмы, развиваются в основном спустя 6 - 14 дней", - сообщают в Роспотребнадзоре, уточняя, что иммунитет после перенесенного заболевания не сохраняется, и единственным эффективным методом защиты остается прививка.