ЦБ выразил скептическое отношение к покупке криптовалют в инвестиционных целях

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - Центральный банк скептически относится к идее покупки криптовалют в инвестиционных целях, видит в данной "сущности" признаки финансовой пирамиды и не будет оказывать содействие в повышении доступности данного инструмента для российских неквалифицированных инвесторов. Об этом сообщил первый зампред ЦБ Сергей Швецов.

"Надеюсь, что мы законодательство, которое ставит точку в этом вопросе, выпустим. Будет новая Дума (восьмой созыв - ИФ), которая столкнется со старыми проблемами, но их надо решать", - сказал он на сессии в рамках Международного банковского форума, организованного АБР.

Первый зампред ЦБ напомнил, что регулятор имеет четкую позицию: в РФ единственным платежным средством является рубль во всех его формах, а не какие-то другие суррогаты и иностранные валюты.

"Мы из этого исходим, мы считаем, что мы должны защитить эту позицию. Что касается покупки (криптовалюты - ИФ) в инвестиционных целях - мы тоже скептически относимся к этой идее. Мы считаем, что эта сущность – другая сущность абсолютно, чем традиционные активы – является высокорискованной, имеет признаки финансовой пирамиды и точно совершенно оказывать содействие в повышении доступности (покупки криптовалют - ИФ) для российских неквалифицированных в своей массе инвесторов Банк России не будет", - сказал он.

Накануне Швецов заявлял, что Центральный банк видит высокие риски в развитии рынка криптовалют и ведет работу с банками с целью ограничить переводы платежей в пользу криптовалютных бирж, готовит советующие законодательные изменения. Сейчас, согласно российскому законодательству, приобретение криптовалюты на зарубежных рынках не запрещено, запрещен ее выпуск на отечественных площадках и использование как средства платежа внутри РФ. Более того, на рассмотрении Госдумы находится правительственный законопроект, который обязует граждан декларировать криптовалюту, если оборот средств или остаток на счете по операциям за год составит более 600 тыс. рублей. Также документ вводит штрафы для налогоплательщиков, не включивших в налоговую базу прибыль (для компаний) или доходы (для физлиц) от данных операций.

По данным агрегатора CoinMarketCap, который отслеживает работу более чем 300 криптовалютных бирж, суточный объем торгов на них сейчас составляет $313,45 млрд. Возможность ввода и вывода фиатных (эмитированных центробанками) денег возможна с использованием не только банковских переводов, карточных счетов платежных систем, но и с использованием различных платежных сервисов. Большинство крупных бирж также ввели верификацию клиентов.