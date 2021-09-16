Что произошло за день: четверг, 16 сентября

Убийство и нападение на отдел полиции под Воронежем, обсуждение действий Apple и Google в Совфеде, дело о призывах к беспорядкам в дни выборов

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Возбуждено дело об убийстве семьи и нападении на отдел полиции под Воронежем. Как сообщили в СКР, злоумышленник сначала убил знакомую семью из-за бытового конфликта, а затем приехал к отделу полиции по Лискинскому району области и подорвал входную дверь. В результате пострадал полицейский. Нападавший скрылся.

- СКР завел дело о призывах к массовым беспорядкам в дни выборов в РФ. По данным следствия, группа не менее чем из 11 человек создала сеть телеграм-каналов и проводила агитацию для организации массовых беспорядков в дни голосования 17-20 сентября.

- В окружении Владимира Путина коронавирусом заболели несколько десятков человек. Как рассказал Дмитрий Песков, это преимущественно люди, которые обеспечивают работу и безопасность президента, они не прошли ревакцинацию.

- В Совете Федерации прошло заседание комиссии с участием представителей Apple и Google. Сенатор Владимир Джабаров заявил, что компании нарушают закон, размещая приложения, связанные с Алексеем Навальным. В Apple заявили, что правовые особенности не позволяют материнской компании воздействовать на AppStore. Представитель Google подчеркнул, что компания придерживается политической нейтральности. В Роскомнадзоре заявили, что следят за реакцией компаний. Кроме того, за отказ удалять запрещенный в РФ контент компаниям, в том числе Google, Facebook и Twitter, грозят оборотные штрафы.

- Всемирный банк прекратит выпуск рейтинга Doing Business, который последний раз выходил в 2019 году. Перерыв был связан с выявленными нарушениями при составлении списка. Таким образом, правительство РФ не успело выполнить поручение Владимира Путина, согласно которому страна должна была к 2024 году попасть в топ-20 рейтинга.

- В России коронавирусом заразились еще 19 594 человека. В Москве - 2 479 новых случаев, и это максимум с 13 августа. В Петербурге число госпитализированных с коронавирусом достигло пика с начала августа, власти объясняют это сезонностью.