Поиск
30 лет назад: хроника последних дней СССР

Что произошло за день: четверг, 16 сентября

Убийство и нападение на отдел полиции под Воронежем, обсуждение действий Apple и Google в Совфеде, дело о призывах к беспорядкам в дни выборов

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Возбуждено дело об убийстве семьи и нападении на отдел полиции под Воронежем. Как сообщили в СКР, злоумышленник сначала убил знакомую семью из-за бытового конфликта, а затем приехал к отделу полиции по Лискинскому району области и подорвал входную дверь. В результате пострадал полицейский. Нападавший скрылся.

- СКР завел дело о призывах к массовым беспорядкам в дни выборов в РФ. По данным следствия, группа не менее чем из 11 человек создала сеть телеграм-каналов и проводила агитацию для организации массовых беспорядков в дни голосования 17-20 сентября.

- В окружении Владимира Путина коронавирусом заболели несколько десятков человек. Как рассказал Дмитрий Песков, это преимущественно люди, которые обеспечивают работу и безопасность президента, они не прошли ревакцинацию.

- В Совете Федерации прошло заседание комиссии с участием представителей Apple и Google. Сенатор Владимир Джабаров заявил, что компании нарушают закон, размещая приложения, связанные с Алексеем Навальным. В Apple заявили, что правовые особенности не позволяют материнской компании воздействовать на AppStore. Представитель Google подчеркнул, что компания придерживается политической нейтральности. В Роскомнадзоре заявили, что следят за реакцией компаний. Кроме того, за отказ удалять запрещенный в РФ контент компаниям, в том числе Google, Facebook и Twitter, грозят оборотные штрафы.

- Всемирный банк прекратит выпуск рейтинга Doing Business, который последний раз выходил в 2019 году. Перерыв был связан с выявленными нарушениями при составлении списка. Таким образом, правительство РФ не успело выполнить поручение Владимира Путина, согласно которому страна должна была к 2024 году попасть в топ-20 рейтинга.

- В России коронавирусом заразились еще 19 594 человека. В Москве - 2 479 новых случаев, и это максимум с 13 августа. В Петербурге число госпитализированных с коронавирусом достигло пика с начала августа, власти объясняют это сезонностью.

Новости по теме

Новости

Созданная Батуриной компания "Интеко" выставлена на торги за 37,4 млрд рублей

Созданная Батуриной компания "Интеко" выставлена на торги за 37,4 млрд рублей

С Facebook и Telegram в РФ могут принудительно взыскать штрафы в 43 и 12 млн руб.

Пандемия коронавируса

В Смольном рост заболеваемости COVID-19 связали с сезонностью

Путин принял приглашение на зимнюю Олимпиаду-2022 в Пекине

Москва требует от Вашингтона прекратить вмешательство интернет-компаний в выборы в РФ

Москва требует от Вашингтона прекратить вмешательство интернет-компаний в выборы в РФ

В Совфеде заявили о готовности Apple содействовать органам госвласти

Приставы займутся Twitter, которая с начала года не выплатила в РФ ни одного штрафа

"Газпром" в октябре купит 86 тысяч тонн труб на 8,7 млрд рублей

"Газпром" в октябре купит 86 тысяч тонн труб на 8,7 млрд рублей

Ключи шифрования системы онлайн-голосования в Москве раздали семи хранителям

Apple заявила, что не может воздействовать на AppStore для удаления приложения "Навальный"

Apple заявила, что не может воздействовать на AppStore для удаления приложения "Навальный"
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');