Базирующаяся в "Домодедово" Smartavia запустит рейсы из "Шереметьево" весной

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - Авиакомпания Smartavia, базовым аэропортом которой является "Домодедово" с весны 2022 года планирует начать летать из "Шереметьево". Соглашение об этом подписали гендиректор Smartavia Сергей Савостин и гендиректор АО "Международный аэропорт "Шереметьево"" (МАШ) Михаил Василенко, передал корреспондент "Интерфакса".

Продолжит ли Smartavia базировать часть самолетного парка в "Домодедово" или полностью уйдет в "Шереметьево", пока неясно.

"Планируем начало масштабной (полетной - ИФ) программы из "Шереметьево" на март-апрель 2022 года. По количеству воздушных судов и направлениям из "Шереметьево" я готов буду прокомментировать позже, когда будет сформирована коммерческая программа на весну 2022 года", - сказал Савостин журналистам.

Он добавил, что коммерческая программа будет сформирована исходя из рыночных условий и конкурентной среды, пока называть ее показатели он не стал.

"Исходя из этого будет рассчитано количество (забазированных в "Шереметьево" - ИФ) судов и будет понятно, сохранятся ли рейсы из "Домодедово". Заранее информировать о наших планах нецелесообразно", - добавил глава Smartavia.

Соглашение с "Шереметьево" предварительное и юридически не обязывающее, говорил на прошлой неделе источник "Интерфакса", знакомый с планами Smartavia. Возможно, таким образом перевозчик пытается добиться от "Домодедово" более выгодных условий обслуживания, допустил он, добавляя, что это не исключает того, что часть самолетов авиакомпания может перевести в "Шереметьево".

Smartavia работает в одном альянсе с Red Wings: у компаний кодшеринговое соглашение и общая маршрутная сеть. Red Wings не планирует менять базовый аэропорт в Москве, заявлял ранее "Интерфаксу" представитель авиакомпании, имея в виду "Домодедово".

Помимо "Домодедово", Smartavia базирует часть парка в "Пулково" и в аэропорту Архангельска. По словам Савостина, компания рассматривает открытие новых баз и в других регионах: Самаре, Мурманске, Сочи и Калининграде. Это связано с планами Smartavia расширить парк, в котором сейчас 12 Boeing 737-700/-800 и три Airbus A320 neo: в 2022 году компания ожидает поставку еще семи новых neo.

Smartavia - частная российская авиакомпания, контролируется холдингом Sky Invest бизнесмена Сергея Кузнецова. В 2020 году Smartavia перевезла 1,6 млн пассажиров (-20% г/г), по итогам июля этого года она стала девятой по пассажиропотоку среди российских авиакомпаний.

Крупнейшие базовые авиакомпании "Домодедово" - S7 и "Уральские авиалинии". Доля S7 в общей прошлогодней выручке аэропорта составила 33% (6,9 млрд руб.), доля "Уральцев" - 10% (2,1 млрд руб.), остальные авиакомпании-партнеры обеспечили менее 10% выручки, следует из отчетности DME Ltd.