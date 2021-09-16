В Красноярске двух рабочих засыпало землей в траншее

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - В Красноярске во время земляных работ погиб один рабочий, еще один пострадал, сообщает пресс-служба КГКУ "Спасатель".

По данным ведомства, инцидент произошел в четверг на Северном шоссе, 1. Рабочие рыли траншею для водопровода глубиной четыре метра. Во время работ двоих мужчин засыпало землей. Сообщение о ЧП поступило в службу 112 в 19:12 (15:12 по Москве).

Пострадавших госпитализировали. Один из них скончался в автомобиле скорой помощи.

К спасательным работам привлекался 21 человек, в том числе от МЧС и КГКУ "Спасатель".