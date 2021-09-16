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Число жертв ДТП с автобусом в Калужской области выросло до трех

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - Число погибших в столкновении самосвала и автобуса с рабочими в Калужской области достигло трех, сообщил "Интерфаксу" источник в службе "скорой помощи". Ранее он говорил о двух жертвах этого ДТП.

"По наряду скорой в ЛПУ Износковского района, в частности, в ЦРБ доставлено 10 человек. Еще три человека без признаков жизни", - сказал он.

В ГУ МЧС Калужской области уточнили, что столкновение произошло в Медынском районе, на 22-м км автодороги Медынь-Гусево-Гереево. Информацию о ДТП спасатели получили в 19:45. Позднее ведомство подтвердило, что погибли три человека, еще восемь получили травмы. Спасателям пришлось деблокировать пострадавших из автобуса.

В областной прокуратуре сообщили, что водитель ПАЗа у деревни Гусево выехал на встречную полосу и столкнулся с большегрузом. По сведениям надзорного ведомства, погибли оба водителя и пассажир автобуса.

Ранее сообщалось, что в аварию попал автобус, который вез 12 рабочих в деревню Михали.

Калужская область Михали Износки МЧС Медынский район

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