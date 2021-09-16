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Восемь человек попали в больницу после ДТП в Калужской области

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - При столкновении автобуса с рабочими и "КамАЗа" в Калужской области десять человек пострадали, из них восемь доставлены в больницу, уточнила пресс-служба регионального управления МВД.

Еще двоим пострадавшим медицинская помощь оказана на месте. От госпитализации они отказались.

Как уточняет правительство региона на официальной странице в соцсети, "всех пострадавших оперативно доставили в областную клиническую больницу".

Ранее со ссылкой на источник сообщалось, что при столкновении ПАЗа с рабочими и "КамАЗа" в Калужской области около деревни Гусево Медынского района погибли трое и пострадали десять человек. Пресс-служба МЧС РФ сообщала о восьми пострадавших. Всего в автобусе ехали 12 рабочих.

По данным региональной прокуратуры, ПАЗ около 19:20 (мск) выехал на полосу встречного движения и столкнулся с большегрузом. В результате ДТП, по информации ведомства, погибли оба водителя и один из пассажиров автобуса.

Калужская область

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