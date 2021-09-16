Новая встреча Белоусова с металлургами по налогам намечена на субботу

Там бизнес узнает о принятом решении

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - Новая встреча первого вице-премьера РФ Андрея Белоусова с акционерами и руководителями компаний горно-металлургического сектора запланирована на субботу 18 сентября, рассказали "Интерфаксу" несколько осведомленных источников в отрасли.

По словам одного из них, на совещании будет объявлен уже согласованный механизм дополнительных изъятий.

В начале августа президент Владимир Путин объявил, что с 2022 года будут вводиться повышенные налоги на добычу полезных ископаемых и что повышение затронет металлургов. В Минфине говорили, что идея состоит в том, чтобы сделать плавающую ставку НДПИ, привязанную к мировой конъюнктуре конечного продукта металлургических производств. Российский союз промышленников и предпринимателей призвал чиновников обсудить этот вопрос с бизнесом, и в сентябре начались эти встречи.

15 сентября профильные министры и представители крупнейших горно-металлургических компаний встретились у первого вице-премьера Андрея Белоусова. Бизнес высказал свои предложения, чиновники их выслушали, сказал представитель "Северстали". Минфин ждет от компаний горно-металлургического сектора дополнительных налоговых поступлений в 2022 году в размере порядка 250 млрд рублей, сообщил "Интерфаксу" один из участников этого совещания.

По словам источников, на совещании 15 сентября обсуждалась прогрессивная шкала налога на прибыль. Суть идеи такова: определенный коэффициент к ставке налога на прибыль будет действовать для всех компаний отрасли, а его размер будет зависеть от дивидендов и капвложений (чем выше дивиденды и ниже капвложения, тем выше коэффициент).

Участник обсуждения сказал "Интерфаксу", что бизнес предпочел бы выплату разового "сверхналога" на прибыль предложенному варианту дифференциации ставки налога в привязке к дивидендам и капвложениям.

Корректировка формулы НДПИ, предложенная Минфином, снова обсуждалась уже в четверг на совещании у замминистра финансов Алексея Сазанова, сообщили "Интерфаксу" несколько источников, знакомых с его итогами. Минфин предложил компаниям горнодобывающей отрасли механизм плавающего НДПИ с привязкой к мировым ценам на продукцию как основной вариант дополнительных изъятий в бюджет 2022 года. По словам источников, увеличение НДПИ через изменение формулы расчета в настоящий момент является основным вариантом изъятия "сверхдоходов" у отрасли в бюджет следующего года. Этот же механизм должен был быть в четверг представлен главе правительства Михаилу Мишустину.

Формула, разработанная Минфином, предполагает увеличение базовой ставки НДПИ для черных, цветных металлов, удобрений и коксующегося угля до 6% и привязку налога к рыночным ценам на продукцию и объему добычи (сейчас НДПИ для майнинга привязан преимущественно к себестоимости руды), говорят собеседники агентства. При этом существующий рентный коэффициент будет отменен. Для каждого вида руды предлагаются биржевые бенчмарки. Так, для черной металлургии - это спотовая котировка руды с содержанием железа 62% в Китае, для апатитового концентрата - FOB Марокко, для калия - FOB Балтика.

В ходе обсуждения новой формулы с бизнесом в четверг Минфин обещал подумать о введении не фиксированной в 6%, а плавающей ставки НДПИ в зависимости от уровня цен, сказал один из источников "Интерфакса". Кроме того, по всем видам руд в формулу планируется добавить корректировку на процент содержания полезного компонента.

В случае, если дополнительных средств от нового НДПИ не хватит для наполнения бюджета, ведомства могут использовать комбинированный вариант - с повышением также налога на прибыль, сказал один из собеседников агентства. Однако прогрессивный налог на прибыль с привязкой к дивидендам и инвестициям (чем больше дивиденды и чем ниже инвестиции, тем сильнее растет налог, и наоборот) сложнее администрировать, прозвучало на встрече.

Изменения расчета НДПИ не коснутся драгметаллов и алмазов. Для золотодобытчиков в настоящее время действует ставка НДПИ в 6% от выручки. Для алмазов НДПИ составляет около 8% от выручки. В этом году расчет налога был изменен - если раньше он рассчитывался исходя из цен прейскуранта Минфина РФ, которые значительно ниже рыночных, то сейчас базой являются фактические цены реализации. В результате НДПИ для "АЛРОСА" вырос в этом году на 10%.