Минздрав сообщил о сокращении на 60% смертности от алкогольных отравлений

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - В России с 2008 по 2020 год смертность от случайных отравлений алкоголем снизилась на 60%, а также значительно снизилась первичная заболеваемость алкогольными расстройствами. Об этом глава Минздрава Михаил Мурашко сообщил на на 71-й сессии Европейского регионального комитета ВОЗ.

По его словам, потребление алкоголя за тот же период снизилось с 15,7 до 9,1 литра этанола на душу населения.

Эту динамику он назвал результатом реализации Концепции госполитики по снижению масштабов злоупотребления алкоголем и профилактике алкоголизма среди населения. Он также отметил успешные результаты комплекса антиалкогольных мер, которые России рекомендовала ВОЗ в соответствии с Глобальной стратегией сокращения вредного употребления алкоголя.

"Изменение отношения общества к алкоголю - длительный процесс, но наш пример показывает, что это возможно", - отметил министр.