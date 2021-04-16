Глава Минздрава отметил, что россияне стали меньше пить и курить

Москва. 16 апреля. INTERFAX.RU - Употребление алкоголя и табака в России сократилось, смертность среди трудоспособного населения снизилась на 1,6-2,8%, сообщил глава Минздрава Михаил Мурашко.

"Особое внимание уделялось снижению бремени факторов риска. На 3% снизилась розничная продажа алкоголя, среди взрослого населения снизилось употребление табака", - сказал Мурашко на итоговой коллегии Минздрава РФ.

Согласно презентации, с 2019 года на 6% снизились розничные продажи сигарет и папирос. Распространяемость потребления табака в 2020 году составила 21,5%, что на 3% ниже показателей 2019-го.

Объем потребления алкоголя на человека снизился с 10,6 литров в 2019 до 9,4 литров в 2020-м.

Как подчеркнул глава ведомства, несмотря на то, что за последние годы существенно сократилось потребление алкоголя и табака, "мы все еще в числе стран с высокой распространенностью курения и пьянства, с которыми связано большинство смертей в трудоспособном возрасте".

Кроме того, он отметил, что сердечно-сосудистые заболевания остаются самой распространенной причиной смертности в России. "В структуре причин смертности населения в России и в мире сердечно-сосудистые заболевания по-прежнему являются самой распространенной причиной", - сказал Мурашко.

По его словам, наличие болезней сердца или перенесенная ранее сосудистая катастрофа являются в том числе фактором риска тяжелого течения COVID-19.