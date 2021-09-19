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Землетрясение магнитудой 5,6 зафиксировали в Новой Гвинее

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - Подземный толчок магнитудой 5,6 зафиксирован в юго-восточной части острова Новая Гвинея, сообщает Алтае-Саянский филиал Единой геофизической службы РАН.

По данным оперативной обработки Алтае-Саянского филиала, эпицентр зафиксированного в 23:47 мск в субботу землетрясения находился в 143 км юго-восточнее столицы Папуа - Новой Гвинеи города Порт-Морсби.

По интенсивности сотрясений в эпицентре сейсмособытие оценивается как "довольно сильное".

Новая Гвинея Порт-Морсби

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