Землетрясение магнитудой 5,6 зафиксировали в Новой Гвинее
Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - Подземный толчок магнитудой 5,6 зафиксирован в юго-восточной части острова Новая Гвинея, сообщает Алтае-Саянский филиал Единой геофизической службы РАН.
По данным оперативной обработки Алтае-Саянского филиала, эпицентр зафиксированного в 23:47 мск в субботу землетрясения находился в 143 км юго-восточнее столицы Папуа - Новой Гвинеи города Порт-Морсби.
По интенсивности сотрясений в эпицентре сейсмособытие оценивается как "довольно сильное".