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Выявлять нарушения на выборах будут с помощью искусственного интеллекта

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - Центризбирком России и "Ростелеком" начнут исследования с целью внедрения в систему видеонаблюдения на выборах программ на основе искусственного интеллекта, сообщил президент "Ростелекома" Михаил Осеевский.

"Мы обсудили с ЦИК и договорились, что мы начнем научно-исследовательскую работу по внедрению в системы видеоконтроля и видеонаблюдения программ на основе искусственного интеллекта", - сообщил Осеевский в информационном центре ЦИК РФ в пятницу.

По его словам, не предполагается полностью заменить работу наблюдателей, но такие программы "должны облегчить выявление различных нарушений в ходе выборных кампаний".

ЦИК РФ Ростелеком Михаил Осеевский

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