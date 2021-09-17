Россия планирует в IV квартале снизить экспорт нефти в Польшу на 23%

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - График экспорта на четвертый квартал 2021 года предусматривает поставку 53,49 млн т российской нефти по сравнению с 51,86 млн т, запланированных на III квартал, свидетельствует документ, с которым ознакомился "Интерфакс".

В направлении Чехии планируется поставить 880 тысяч т по сравнению с 1,08 млн т в предыдущем квартале, по Словакии планы неизменны - 1,45 млн т, в Венгрию - 1,1 млн т (в III кв. 1,35 млн т), в Германию - 5,64 млн т (5,77 млн т кварталом ранее), в Польшу - 2,85 млн т (3,7 млн т в III кв., что на 23% меньше).

В Китай через Сковородино планируется поставить 7,8 млн т (7,38 млн т в III кв.), через Казахстан (Омск-Павлодар) - 2,5 млн т (по сравнению с 2,57 млн т кварталом ранее).

Казахстан намерен снизить транспортировку транзитом через российский порт Усть-Луга с 1,9 до 1,75 млн т, и сохранить поставки через Новороссийск - 1,8 млн т. Азербайджан и Туркмения в направлении Новороссийска направят 335 тысяч т (255 тысяч т кварталом ранее) и 330 тысяч т (540 тысяч т в III кв.) соответственно. Белоруссия поставит в Германию транзитом такой же объем - 450 тысяч т.

На Новороссийск заявлено 3,64 млн т по сравнению с 3,5 млн т кварталом ранее, на Приморск - 9,9 млн т против 9,4 млн т, на Усть-Лугу - 7,05 млн т (в III кв. - 4,8 млн т), Козьмино - 8,7 млн т (в предыдущем квартале 8,5 млн т).

В соответствии с графиком, в четвертом квартале, как и в третьем квартале не предусмотрено поставок на Новополоцкий НПЗ (ОАО "Нафтан"), а поставки на Мозырский НПЗ снизятся с 2,36 млн т в III квартале до 1,98 млн т в IV кв. Во втором квартале в графике были указаны поставки на Новополоцкий НПЗ и Мозырский НПЗ в объеме по 2,25 млн тонн.

Минфин США 19 апреля отменил действовавший с октября 2015 года мораторий на санкции в отношении концерна "Белнефтехим", его торгового представительства в США и семи предприятий, входящих в его состав, в частности НПЗ "Нафтан". По данным Минфина, до завершения 45-дневного периода 3 июня 2021 года были разрешены только те операции с этими компаниями, которые необходимы для завершения сотрудничества с ними.

Крупные российские нефтяные компании в мае перестали отправлять сырье на "Нафтан", весь объем был поставлен прочими недропользователями (то есть не входящими, согласно терминологии официальной статистики, в число основных).