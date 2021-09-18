Три человека сгорели в автомобиле после ДТП в Новосибирске

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - Следственно-оперативная группа устанавливает обстоятельства ДТП в Новосибирске, в котором погибли водитель и два пассажира легкового автомобиля, сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области в субботу.

ДТП произошло около 6:00 утра по местному времени (2:00 мск). Автомобиль Volkswagen Polo, двигаясь по проспекту Димитрова в сторону Вокзальной магистрали, у дома №2 по улице Депутатская врезался в световую опору, после чего загорелся.

Погибли водитель и два его пассажира, их личности устанавливаются.