Два байкальских села претендуют на попадание в число самых красивых деревень РФ

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - Два поселения на восточном берегу Байкала, Посольское и Хайто-Гол, могут войти в список самых красивых деревень и городков России по итогам совместной экспедиции, организованной Россельхозбанком и Ассоциацией самых красивых деревень и городков России (АСКДР).

"Участники экспедиции проверят наличие в этих населенных пунктах полноценной туристической инфраструктуры: мест для размещения гостей, возможностей по обеспечению их питанием, связью и другими услугами. В случае положительного решения оба села присоединятся к российскому - и мировому - списку самых красивых деревень и городков. Опыт официального признания населенных пунктов самыми красивыми показывает, что в ближайшие годы после получения статуса туристический поток увеличивается в 2-5 раз, что приносит дополнительный доход городку или селу", - говорится в сообщении банка.

Ассоциация организована для развития сельских населенных пунктов с богатым культурным и природным наследием, а также для создания новых рабочих мест через популяризацию сельского туризма и поддержки традиционных ремесел. За шесть лет существования АСКДР получила 2 тыс. заявок на вступление из регионов РФ, провела экспертизу более 650 претендентов, из которых 23 обрели статус действительных членов, остальные находятся в процессе вступления.