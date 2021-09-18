Явка на онлайн-голосовании на выборах составила 73-80%

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - Явка на онлайн-голосование на выборах в Госдуму в семи регионах страны составляет от 73% до 80%, сообщил член Центризбиркома Павел Андреев.

"Явка по ДЭГ (...) порядка 73-80% по разным регионам", - сказал он в информационном центре ЦИК РФ в субботу.

Согласно утвержденному ЦИК порядку, онлайн-голосование проводится с 08:00 по Москве 17 сентября до 20:00 по Москве 19 сентября.

Принять участие в ДЭГ смогут жители Москвы и Севастополя, а также Нижегородской, Курской, Ярославской, Мурманской и Ростовской областей. Кроме того, жители самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, имеющие гражданство России, смогут проголосовать на выборах депутатов Госдумы в формате онлайн.

В столице голосование проходит на платформе, разработанной мэрией, в остальных регионах - на платформе, разработанной Центризбиркомом России совместно с Минцифры и "Ростелекомом".