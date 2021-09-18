Вандалы расписали часовню Серафима Саровского под Самарой

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - Правоохранительные органы проверяют обстоятельства осквернения купели и часовни Серафима Саровского в Самарской области, сообщил "Интерфаксу" в субботу источник, знакомый с ситуацией.

"В селе Богдановка Самарской области неизвестные нанесли надписи на часовню имени Серафима Саровского, а также вылили, предположительно, солярку в купель со святой водой", - рассказал собеседник агентства.

По его словам, все надписи уже закрашены.

По данным местных СМИ, приход в селе Богдановке был построен в 1774 году. Часовня и купель при храме были открыты в 2009 году.