Поиск
Хроника последних дней СССР

Землетрясение магнитудой 4 произошло в Иркутской области у границы с Тувой

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - Подземный толчок магнитудой 4 зафиксирован в Нижнеудинском районе Иркутской области на границе с Тувой, сообщает Алтае-Саянский филиал Единой геофизической службы РАН.

По данным оперативной обработки филиала, эпицентр зафиксированного в 02:57 мск в воскресенье землетрясения находился в 197 км южнее Нижнеудинска и примерно в 2 км от границы с Тувой. Интенсивность сотрясений в эпицентре - 4,9 балла по шкале MSK-64.

Как сообщалось, в сентябре в этом районе фиксировались достаточно сильные землетрясения, в том числе с магнитудой более 5.

Иркутская область Тува

Новости

YouTube заблокировал видео "Умного голосования"

YouTube заблокировал видео "Умного голосования"

Что произошло за день: суббота, 18 сентября

Поиски упавшего в ХМАО гидросамолета остановили до утра

Поиски упавшего в ХМАО гидросамолета остановили до утра

Явка на онлайн-голосовании на выборах составила 73-80%

Часть бюллетеней признали недействительными из-за возможного вброса в Балашихе

Часть бюллетеней признали недействительными из-за возможного вброса в Балашихе

В пяти субъектах РФ признали недействительными свыше 6 тыс. бюллетеней

Житель Ростовской области пытался напасть с ножом на детей возле школы

Явка на выборах в парламент в РФ на 15:00 второго дня голосования превысила 25%

КПРФ передал Центризбиркому жалобу о возможных нарушениях на выборах

Гидросамолет упал в болото в ХМАО

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');