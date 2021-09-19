Землетрясение магнитудой 4 произошло в Иркутской области у границы с Тувой

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - Подземный толчок магнитудой 4 зафиксирован в Нижнеудинском районе Иркутской области на границе с Тувой, сообщает Алтае-Саянский филиал Единой геофизической службы РАН.

По данным оперативной обработки филиала, эпицентр зафиксированного в 02:57 мск в воскресенье землетрясения находился в 197 км южнее Нижнеудинска и примерно в 2 км от границы с Тувой. Интенсивность сотрясений в эпицентре - 4,9 балла по шкале MSK-64.

Как сообщалось, в сентябре в этом районе фиксировались достаточно сильные землетрясения, в том числе с магнитудой более 5.