Землетрясение магнитудой 4,1 зафиксировали в Кузбассе

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - Подземный толчок магнитудой 4,1 зарегистрирован в Кемеровской области, сообщает Алтае-Саянский филиал Единой геофизической службы РАН.

По данным оперативной обработки Алтае-Саянского филиала, эпицентр землетрясения, зафиксированного в 11:19 по Москве в воскресенье, находился на одном из островов на реке Томь у юго-западной границы Междуреченска.

Интенсивность сотрясений в эпицентре - 5 баллов по шкале MSK-64.

По данным Алтае-Саянского филиала, подобные землетрясения в Кузбассе в основном связаны с интенсивными горными работами - выемка и перемещение больших объемов породы приводит к перераспределению напряжений в земной коре. Как правило, очаги таких землетрясений находятся на небольшой глубине.