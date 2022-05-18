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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:47

Землетрясение магнитудой 3,1 зафиксировали в Кузбассе

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - Подземный толчок магнитудой 3,1 зарегистрирован в Кемеровской области, сообщает Алтае-Саянский филиал Единой геофизической службы РАН.

По данным оперативной обработки Алтае-Саянского филиала, эпицентр землетрясения, зафиксированного в 22:56 мск во вторник (02:56 по местному времени в среду), находился примерно в 37 км к востоку-юго-востоку от Новокузнецка.

Интенсивность сотрясений в эпицентре - 3,5 балла по шкале MSK-64.

По данным Алтае-Саянского филиала, землетрясения в Кузбассе в основном связаны с интенсивными горными работами: выемка и перемещение больших объемов породы приводит к перераспределению напряжений в земной коре. Как правило, очаги таких землетрясений находятся на небольшой глубине.

Кемеровская область Кузбасс
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