В Ингушетии проголосовали уже 78,09% избирателей

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - Явка на выборах в Госдуму и региональный парламент в Ингушетии на 18:00 составила 78,09%, или 183 411 человек, сообщили в воскресенье "Интерфаксу" в избиркоме республики.

По его данным, общее количество избирателей в Ингушетии - 234 870 человек.

По данным избиркома республики, для участия в выборах в Госдуму и местный парламент по федеральному округу зарегистрировано 14 политических партий. По Ингушскому одномандатному округу номер 13 в выборах участвуют пять кандидатов, все они выдвинуты политическими партиями. В выборах депутатов Народного собрания участвуют четыре региональных отделения партий, списки которых зарегистрированы в установленном порядке.

В Ингушетии 17-19 сентября работают 137 участковых избирательных комиссий.