Памфилова попросила Зюганова разобраться с "информационной атакой" КПРФ на избиркомы

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - Глава ЦИК РФ Элла Памфилова заявила, что направит обращение к лидеру партии КПРФ Геннадию Зюганову с просьбой разобраться в информационной атаке на избирательные комиссии, которым якобы от партии поступили обращения провокационного характера о непризнании итогов выборов.

"Сейчас готовлю обращение к Геннадию Андреевичу Зюганову, идут сообщения, практически изо всех регионов от наших председателей комиссий: (...) представители КПРФ пошли в информационную атаку, заваливают всякими документами, методы точно такие же, как уже пробовали на нас "Штабы Навального" (признаны в РФ экстремистской организацией), по некоторым территориям, даже их люди, пытаются вывести комиссии из строя", - сказала Памфилова в воскресенье в Центризбиркоме.

"Не знаю, кто это действует, или это провокации, но сейчас уже начинают заваливать комиссии подобным особым мнением, которое формировалось еще до выборов, то есть трафареты такие", - добавила она.

Глава ЦИК "уверена, что подобных указаний от руководства партии в лице Геннадия Андреевича быть не могло".

"Мы знаем эту технологию, мы сталкивались на предыдущих выборах, срочно, пожалуйста, направить сообщение Геннадию Андреевичу, пусть разберутся с тем, кто это делает, или специально дискредитирует партию, от их имени действуют, или действительно разобраться, кто занимается тем, чтобы выбить комиссии в самый сложный момент", - сказала добавила Памфилова.

По словам главы ЦИК, представители КПРФ работают практически во всех избирательных участках, "то есть, в том числе, они и им ставят подножки".

Со своей стороны, лидер КПРФ Геннадий Зюганов считает, что заявление Памфиловой об информационной атаке со стороны КПРФ продиктовано недовольством поступающими итогами выборов.

"Элле Александровне надо проявлять сдержанность. Я понимаю, что их не устраивают результаты выборной кампании. Если хотите стабильности в стране, полноценного диалога, ведите его с народом", - сказал Зюганов в ответ на вопрос журналиста о том, что лидер партии может ответить на заявление Памфиловой.

В воскресенье вечером ряд телеграм-каналов опубликовал сообщения, что КПРФ якобы заранее сформулировала для своих представителей в региональных избирательных комиссиях особое мнение о непризнании выборов на основании большого количества нарушений, выражении недоверия действиям избиркомов.

В РФ 17-19 сентября проходят выборы в Госдуму, а также региональные выборы различных уровней.