Матвиенко спрогнозировала смену 20 сенаторов по итогам выборов

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - Около 20 новых сенаторов появятся в Совете Федерации по итогам сентябрьских выборов, сообщила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

"Мы ожидаем, по предварительным данным, порядка 20 новых сенаторов. Это такая будет живая кровь, свежая кровь, новые люди, новые лица, которые придут работать в Совет Федерации", - сказала Матвиенко в эфире телеканала Россия-1 (ВГТРК).

Также она заявила, что серьезных нарушений, способных изменить исход голосования, на прошедших выборах не было.

"Никаких серьезных нарушений, это сегодня очевидно, которые бы могли изменить ход голосования, повлиять на волеизъявление, нет", - сказала Матвиенко.

Выявленные нарушения она назвала "рабочими" и призвала "отдать должное ЦИК РФ", которая "их не заметает под ковер, публично называет". Как считает Матвиенко, эти выборы были абсолютно демократичные, прозрачные и легитимные, а активность граждан была достаточно высокой.

Кроме того, спикер СФ считает, что у электронного голосования большие перспективы.